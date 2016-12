Ex-Feyenoorder maakt zich onmogelijk en laat contract ontbinden

Michel Bastos heeft zijn tot 2018 doorlopende contract bij São Paulo laten ontbinden, zo meldt UOL Esporte. De 33-jarige linksbuiten kwam niet meer in de plannen van trainer Rogério Ceni voor en wilde zelf ook niet meer bij Tricolor Paulista blijven.

De tienvoudig international van Brazilië speelde sinds medio 2014 voor São Paulo en na twee goede seizoenen maakte hij zich onmogelijk. Bastos kreeg het aan de stok met supporters, werd tijdens de Copa Libertadores betrapt op het drinken van een biertje en liet trainingen lopen om mee te kunnen doen aan pokertoernooien. Voor São Paulo was de maat dan ook vol, maar de directie slaagde er niet in om Bastos te verkopen.

De linkspoot had een gelimiteerde transfersom van bijna dertig miljoen euro in zijn contract staan, maar Braziliaanse clubs konden hem voor vijftien miljoen overnemen. Palmeiras, Santos en Cruzeiro toonden wel interesse, maar vijftien miljoen was ook voor hen te gortig. Nu Bastos officieel zonder werkgever zit, lijkt niets een overstap meer in de weg te kunnen staan. Bastos speelde eerder nog voor Feyenoord en werd toen direct verhuurd aan Excelsior. In dienst van de Kralingers kwam hij tot drie assists in 28 wedstrijden.