‘Zijn toekomst hangt af van Chelsea, van AC Milan en van hemzelf’

Mario Pasalic weet niet waar zijn toekomst ligt. De 21-jarige middenvelder wordt door Chelsea verhuurd aan AC Milan en heeft het daar goed naar zijn zin, maar het is nog onduidelijk of de Kroaat eventueel in het San Siro kan blijven.

“Zijn toekomst hangt af van verschillende factoren: van Chelsea, Milan en van hemzelf, uiteraard”, zegt zaakwaarnemer Marko Naletilic in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Zijn eigen stem telt en ik kan in ieder geval verklappen dat Mario Milan al in zijn hart heeft zitten. Hij is trots dat hij het shirt van Milan mag dragen.”

De twaalfvoudig international van Kroatië maakte in de zomer van 2014 de overstap van Hajduk Split naar Chelsea en werd vervolgens verhuurd aan Elche, AS Monaco en nu dus aan i Rossoneri. Pasalic werd in 2014 nog in verband gebracht met Vitesse en PSV.