‘Er is één contact geweest met Alexander, een aantal weken geleden’

Vitesse hoopt Alexander Büttner naar Arnhem te halen en zaakwaarnemer Aleksandar Bursac liet onlangs al weten dat Büttner graag terugkeert naar de Eredivisie. Vitesse tempert echter de verwachtingen. Volgens algemeen directeur Joost de Wit is er slechts een keer contact geweest met Büttner.

“Op dit moment is er niks aan de orde. Er is één contact met Alexander geweest, een aantal weken geleden. Dat kun je uitleggen als een oriënterend gesprek. Nu is het rustig. Bovendien is Alexander naar mijn weten op vakantie”, legt De Wit uit aan Voetbal International.

In de zomer was het rustig in Arnhem, maar De Wit weet niet of dat in januari ook zo zal zijn. “Het is nog heel erg rustig, de markt is nog niet op gang. Wij zullen goed om ons heen blijven kijken en reageren als dat nodig is”, klinkt het.