Turkse hekkensluiter meldt zich in Noord-Nederland

De laatste dagen van Jeffrey Schlupp bij Leicester City zijn aangebroken. De regerend landskampioen rondt achter de schermen de verkoop van de veelzijdige linkspoot aan West Bromwich Albion af. (The Independent)

Valencia heeft goede hoop op de huur van Simone Zaza. De Spaanse club hoopt een dezer dagen de gesprekken met werkgever Juventus en tijdelijke werkgever West Ham United tot een goed einde te brengen. (AS)

Besiktas is geschrokken van de salariseisen van Ricardo Quaresma. De aanvaller wil een nieuw contract ondertekenen, maar alleen als hij van 1,7 miljoen euro naar 3,3 miljoen euro per seizoen gaat. (Sabah)