Nigeriaans Ajax-icoon hoofdtrainer in Sittard

Fortuna Sittard heeft een nieuwe hoofdtrainer. De kwakkelende Limburgse vereniging komt met een opmerkelijke naam op de proppen: Sunday Oliseh is de opvolger van de onlangs ontslagen Ben van Dael. De 42-jarige Oliseh maakte als speler furore bij clubs als Ajax, Juventus en Borussia Dortmund.

“Met Sunday kiest Fortuna voor een trainer die jong en ambitieus is, visie heeft en waar spelers tegenop kijken”, aldus aandeelhouder Isitan Gün. “We zochten iemand die aantrekkelijk voetbal combineert met de pure wil om te winnen. In Sunday denken we deze trainer gevonden te hebben. De afgelopen dagen heeft hij alle wedstrijden van Fortuna alvast bekeken, zodat Sunday op 2 januari goed voorbereid aan zijn werk begint.”

Oliseh geldt in zijn geboorteland Nigeria als een ware voetballegende. De oud-verdediger speelde 54 interlands, was actief op de WK’s van 1994 en 1998, won de Afrika Cup en veroverde tevens de gouden medaille op de Olympische Spelen.