‘Barcelona wil niet afwachten en denkt aan nieuwe hoofdtrainer’

Barcelona gaat Luis Enrique min of meer onder druk zetten, zo meldt Sport. De meest verkochte sportkrant van Catalonië stelt dat Barcelona op zoek zal gaan naar een nieuwe trainer als Luis Enrique in de eerste drie maanden van 2017 intern niet te kennen geeft dat hij zijn aflopende contract met de Catalanen wil verlengen.

Luis Enrique is bezig aan zijn derde jaar bij Barcelona én zijn derde contract voor slechts één jaar. Net als in de voorgaande voetbaljaargangen wil de coach het verloop van het seizoen afwachten, alvorens hij een beslissing over zijn continuïteit neemt. Voorzitter Josep Maria Bartomeu gaf onlangs aan dat de gesprekken met de oefenmeester 'in april of mei' zouden plaatsvinden. De uitlatingen van Luis Enrique via het clubkanaal van Barcelona, afgelopen weekeinde, hebben voor vraagtekens gezorgd.

Luis Enrique heeft naar eigen zeggen nog wat tijd nodig om na te denken over zijn toekomst. "Ik twijfel er niet aan dat ik bij de beste club ter wereld werk. Hier is mijn thuis en hier wil ik prijzen pakken, maar er zit ook een moeilijke kant aan dit beroep. Dus ik moet zien wat ik ga doen in de komende jaren, maar ik heb de tijd om een beslissing te nemen en de club steunt me", zo verzekerde de oefenmeester.

Barcelona was de afgelopen maanden druk in de weer met contractverlengingen en technisch manager Robert Fernández is bovendien al bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. De regerend landskampioen van Spanje wil derhalve niet tot mei op een antwoord van Luis Enrique wachten, zo klinkt het. Zodra het eerste trimester van 2017 achter de rug is, zal de oefenmeester naar verluidt al te kennen moeten geven waar hij zijn toekomst ziet. Tot die tijd zal Barcelona hoe dan ook al aan diverse scenario's werken.