FC Twente laat grootverdiener bij beloften meetrainen en hoopt op transfer

Kyle Ebecilio kan speeltijd in de hoofdmacht van FC Twente definitief uit zijn hoofd zetten. De middenvelder is door de clubleiding teruggezet naar de beloften, gaat zodoende niet mee op trainingskamp naar Spanje en mag op zoek naar een nieuwe club. De contractuele overeenkomst van Ebecilio met de Tukkers loopt over een half jaar af.

"Het is Ebecilio niet gelukt de aansluiting te vinden", zo legt directeur Jan van Halst de situatie uit aan TCTubantia. De 22-jarige middenvelder kampte afgelopen zomer met een zeldzame spier- en zenuwaandoening, maar was daar al snel van hersteld. Trainer René Hake deed echter niet één keer beroep op Ebecilio.

FC Twente hoopt Ebecilio in januari te slijten, aangezien zijn salaris flink op de begroting van de club drukt. Een winters vertrek zal dan ook toegejuicht worden. De middenvelder, die in 2013 van Arsenal overkwam, werd eerder uitgeleend aan ADO Den Haag en Nottingham Forest.