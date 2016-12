Van Nistelrooij hakte knoop door na zien van beelden: ‘Ik dacht: het is klaar’

Ruud van Nistelrooij maakte in mei 2012 bekend dat hij een punt achter zijn carrière zette, op 35-jarige leeftijd. De oud-aanvaller nam als speler van Málaga heel bewust de beslissing te stoppen als professioneel voetballer en zijn aflopende contract van een jaar met de Zuid-Spanjaarden niet te verlengen.

Het zien van videobeelden van zijn optreden in een thuiswedstrijd tegen Barcelona gaf de doorslag. "Er ontstond een situatie waarin we de bal veroverden op het middenveld en ik vol de diepte zocht", memoreerde Van Nistelrooij in het progranmma Made in the Eredivisie, van FOX Sports. "Die bal werd perfect gegeven en normaal is dat meenemen, mikken en schieten."

"Maar ik werd plotseling ingehaald door Javier Mascherano en Eric Abidal. Ik kreeg dus niet eens de kans om te schieten." Van Nistelrooij had het al erg gevonden als zijn schot geblokt zou zijn geweest. "Maar ze liepen gewoon de bal van mijn voeten. Ik zat op de grond in La Rosaleda. Het was nog voor rust. En ik dacht: 'het is klaar. Het is klaar en ik ga stoppen'."