‘Southgate brengt Zaha vlak voor aanvang van Afrika Cup in dubio’

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft geprobeerd Wilfried Zaha terug te laten komen op zijn keuze voor Ivoorkust. Ondanks twee interlands voor Engeland koos de buitenspeler van Crystal Palace vorige maand voor zijn geboorteland uit Afrika.

Zaha debuteerde in 2012 voor Engeland tegen Zweden en speelde een jaar later met the Three Lions tegen Schotland. Omdat het vriendschappelijke duels betrof, kon Zaha nog overstappen naar Ivoorkust. Een paar dagen voordat Southgate werd aangesteld als bondscoach van Engeland, poseerde Zaha met het shirt van Ivoorkust.

Southgate had Zaha onder zijn hoede in zijn periode als trainer van Engeland Onder-21. Hij hoopt bij de nationale ploeg van Engeland opnieuw samen te werken met de 24-jarige aanvaller. Volgens Press Association Sport hebben de twee al gesproken om de internationale toekomst van Zaha te bespreken. Daarbij heeft Southgate aangegeven dat hij de speler geen garanties kan geven. Mocht Zaha bij zijn besluit blijven, dan reist hij binnenkort af naar Gabon voor de Afrika Cup. Ivoorkust neemt het in de groepsfase op tegen Togo, Congo en Marokko.