‘Hij zei dat Zlatan positief tegenover een transfer naar Sunderland stond’

In de zomer van 2001 nam Ajax Zlatan Ibrahimovic voor bijna acht miljoen euro over van Malmö FF en verkocht hem drie jaar later voor het dubbele aan Juventus. Het had echter niet veel gescheeld of de Zweedse spits was in 2002 naar Sunderland vertrokken. De club uit de Premier League bracht in dat jaar een bod uit op Ibrahimovic, die destijds niet zeker was van een basisplaats. Leo Beenhakker, toenmalig technisch directeur van Ajax, liet de talentvolle Ibrahimovic destijds niet vertrekken.

In zijn eerste jaar had Ibrahimovic het moeilijk in Amsterdam. Halverwege het seizoen werd trainer Co Adriaanse vervangen door Ronald Koeman en was Ibrahimovic geen vaste basisspeler. In de voorbereiding op het seizoen 2002/03 kwam de spits in beeld bij Sunderland. “We werden getipt over zijn situatie bij Ajax”, vertelt Mark Blackbourne, toenmalig technisch directeur bij the Black Cats, in gesprek met The Times. “Met Stefan Schwarz en Joachim Björklund hadden we al twee Zweedse spelers in onze selectie. Met name Stefan gaf ons informatie dat Zlatan positief tegenover een overstap naar Sunderland stond.”

Tijdens het Amsterdam Tournament nam Ajax het op tegen Manchester United en was Ibrahimovic trefzeker. “Dat was het moment dat we bepaalden dat we voor hem wilden gaan”, vervolgt Blackbourne, die besefte dat andere clubs ook geïnteresseerd raakten. “Na dat toernooi hadden we nog steeds het idee dat we hem konden aantrekken. Schwarz, en ook de zaakwaarnemer van Ibrahimovic, lieten dat doorschemeren.”

Blackbourne en Peter Reid, destijds de manager van Sunderland, vlogen van Newcastle naar Amsterdam. “Ajax wilde ons eerst niet ontvangen, maar we wisten binnen te komen en hadden een gesprek met Beenhakker. Hij vertelde ons dat Ibrahimovic niet te koop was. Toch brachten we een bod uit van zo’n 3,5 miljoen euro. Beenhakker weigerde, maar we wisten het gesprek op gang te houden. Ik belde voorzitter Bob Murray en hij zei: ‘Als je denkt dat een miljoen extra genoeg is, dan moet je het doen.’ Ik volgde zijn instructies niet en verhoogde het bod met een paar miljoen naar zes miljoen euro. Wij wilden die deal en hadden het idee dat de speler het ook wilde.”

Tot een deal kwam het niet. In plaats van Ibrahimovic versterkte Sunderland zich met Tore Andre Flo en Marcus Stewart. “We zouden nooit meer een kans krijgen op opnieuw voor Zlatan te gaan”, aldus Blackbourne. “Het was ontzettend jammer. Het was geweldig geweest om Ibrahimovic samen in een elftal gehad te hebben met Kevin Phillips. Samen hadden zij records gebroken, dat weet ik zeker.”