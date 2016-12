Update: FC Twente reageert officieel op ‘beschamende’ zaak

FC Twente moet 1,1 miljoen euro betalen aan Rob Jansen. De zaakwaarnemer werd door de arbitragecommissie van de KNVB in het gelijk gesteld in de zaak tegen de club, zo meldt De Telegraaf. Jansen, directeur van het internationale bedrijf Wasserman, had nog commissiebetalingen rond de transfer van Kamohelo Mokotjo en de contractverlenging van Tim Hölscher tegoed.

De zaakwaarnemer sprak met voormalig commissaris Aldo van der Laan af betalingen aan zijn persoon op te schorten, omdat FC Twente in geldnood verkeerde. De nieuwe clubleiding schrapte de afspraken tussen Van der Laan en Jansen, omdat Van der Laan niet bevoegd was om die afspraken te maken. Jansen kon fluiten naar zijn geld, maar kreeg gelijk van de arbitragecommissie van de KNVB.

“Het is beschamend dat dit plaats heeft moeten vinden”, baalt Jansen. “We hebben ons jarenlang zeer coulant opgesteld richting FC Twente. Het is triest hoe de huidige leiding daar mee is omgegaan. Ze moeten zich schamen. Ik vind het nog steeds jammer en schadelijk voor mijn reputatie.” FC Twente gaat nog in beroep bij het Nederlands Arbitrage Instituut. “Ik zou tegen FC Twente willen zeggen: ‘Houd hier mee op’. Laten we gewoon eens als heren om de tafel gaan zitten”, aldus Jansen.

Update 8.54 uur - FC Twente reageert officieel op ‘beschamende’ zaak

In een officieel statement reageert FC Twente op de berichtgeving dat de club ruim een miljoen euro moet betalen aan Wasserman, het kantoor van zaakwaarnemer Rob Jansen. Volgens de Tukkers is het bedrag dat gemoeid is met de transfer van Kamohelo Mokotjo nog niet opeisbaar door het makelaarskantoor. FC Twente meldt dat het gaat om een tussenvonnis. “Dat betekent in dit geval dat het definitieve oordeel in de zaak Mokotjo op een later moment volgt. De verplichtingen rondom Tim Hölscher waren al door FC Twente voldaan en worden door de arbitragecommissie in stand gehouden. Met alle betalingen in deze zaak tegen Wasserman is overigens rekening gehouden.”