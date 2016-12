Ontslagen bondscoach vindt weer werk en gaat aan de slag in Londen

Crystal Palace heeft de komst van Sam Allardyce bevestigd. De manager was na zijn gedwongen vertrek als bondscoach van Engeland werkloos, maar heeft dus weer werk gevonden. Big Sam volgt in Londen Alan Pardew op, die donderdag werd ontslagen.

Op de eigen website laat Crystal Palace weten dat Allardyce een contract tot de zomer van 2019 heeft getekend. In een eerste reactie laat voorzitter Steve Parish weten blij te zijn met de komst van de 62-jarige oefenmeester. “We zijn erg blij dat iemand met het kaliber en de ervaring van Sam beschikbaar was en dat we zo snel een afspraak konden maken.” Ruim twee maanden geleden moest Allardyce vertrekken als bondscoach, nadat hij ontmaskerd werd door undercoverjournalisten. Aan hen vertelde hij hoe je het beste de transferregels kon omzeilen.

Zaterdag begint Allardyce aan zijn klus om the Eagles in de Premier League te houden. Momenteel staat de club zeventiende; één punt boven de degradatiestreep. Op tweede kerstdag wacht zijn eerste wedstrijd: men moet dan op bezoek bij Watford.

'Big Sam' is terug! Officieel aangesteld als manager van Crystal Palace! Hij volgt de ontslagen Alan Pardew op. #allardyce #exbondscoach #engeland Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 23 Dec 2016 om 11:52 PST