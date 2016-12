‘Ben genoodzaakt in te gaan op een ander aanbod’

Ryan Babel streek afgelopen zomer neer bij Deportivo La Coruña en de aanvaller signeerde in Galicië een contract tot 1 januari 2017. In zijn eerste half jaar in LaLiga liet hij een prima indruk achter en de club zou hem graag langer aan boord houden. Babel heeft nu echter laten weten het aanbod van Deportivo af te wijzen en voor een andere club te kiezen.

“Ik ga nu met mijn zaakwaarnemer praten. Door familieomstandigheden ben ik genoodzaakt om in te gaan op een aanbod dat niet van Deportivo is”, tekent NUsport op. Babel kijkt wel met tevredenheid terug op zijn tijd in A Coruña: “Toen ik hier kwam was ik niet in vorm. De trainers hebben we heel erg geholpen, al was de eerste maand erg zwaar. Als de club me ooit terug wil, zal ik dat zeker doen.”

Waar zijn toekomst precies ligt, wil hij nog niet uit de doeken doen. Hij geniet interesse van een aantal clubs, waar de Turkse grootmacht Besiktas er een van is: “Maar er zijn ook twee andere clubs.” Babels laatste wedstrijd in het shirt van Deportivo was het met 3-1 gewonnen Copa del Rey-treffen tegen Real Betis op woensdagavond. Hij wist toen één keer het net te vinden.