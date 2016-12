‘Herbstmeister’ Bayern veegt vloer aan met titelconcurrent

Bayern München gaat de winterstop in als koploper van Duitsland. Het team van Carlo Ancelotti speelde woensdagavond uitgerekend tegen titelconcurrent RB Leipzig een van de beste wedstrijden van het seizoen en schreef doodeenvoudig drie punten bij: 3-0. Alle doelpunten vielen voor rust; Leipzig kreeg in de eerste helft ook een rode kaart. Officieel is de competitie nog niet halverwege, maar vanwege de voorsprong van drie punten en het superieur doelsaldo is Bayern in speelronde zeventien in januari niet meer te achterhalen.

Bayern München - RB Leipzig 3-0

Voetbalminnend Duitsland bereidde zich voor op een kraker tussen dé twee titelkandidaten, maar van spanning was nauwelijks sprake. Bayern was oppermachtig, speelde na een halfuur tegen tien man en leidde bij rust met 3-0. Na ruim een kwartier zetten Philipp Lahm en Arjen Robben een aanval op vanaf de rechterflank, waarna de back Robert Lewandowski bereikte. Die trof de paal en Thiago Alcántara was in de rebound succesvol. Het was doelpunt nummer 3800 voor Bayern in de Bundesliga; geen enkele andere club is de grens van 3000 überhaupt gepasseerd. Nummer 3801 zou volgen via Xabi Alonso, die het eindstation was van een aanval na kinderlijk balverlies van Leipzig.

De gifbeker was nog niet leeg. Emil Forsberg, dit seizoen een van de grote uitblinkers bij Leipzig, haalde Lahm van achteren neer met een sliding op zijn enkel. Arbiter Felix Zwayer kende eerst geel toe, maar koos na overleg met zijn assistent voor de rode kaart. Vlak voor rust volgde nog een penalty na een overtreding van keeper Péter Gulácsi op Douglas Costa; Robert Lewandowski benutte het buitenkansje en bepaalde de ruststand. Robben bleef na de rust achter in de kleedkamer; Franck Ribéry was zijn vervanger. De precieze reden voor die wissel was niet duidelijk.

Hoewel de rode loper leek uitgerold voor Bayern, volgden in de openingsfase van de tweede helft weinig goede kansen. Der Rekordmeister leek wel genoegen te nemen met de voorsprong en spaarde de krachten. Er zouden nog wel enkele kansen volgen. Na twintig minuten in het tweede bedrijf leidde goed samenspel tussen Ribéry en Lewandowski tot een kans voor de Pool, al had hij beter de vrijstaande Arturo Vidal kunnen bedienen. Gulácsi strekte zich vlak voor tijd om een vrije trap van Costa uit de bovenhoek te houden, terwijl Ribéry over de keeper mikte en de onderkant van de lat trof.

Hertha BSC - Darmstadt 98 2-0

Na de vreselijke aanslagen in Berlijn was de thuiswedstrijd tegen Darmstadt vermoedelijk de meest emotionele wedstrijd van het jaar voor de hoofdstedelingen. Het was ook nog eens een uitermate belangrijk duel, omdat Hertha eventueel de derde plek in de rangschikking kon pakken. Na een indrukwekkend eerbetoon aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen gaf Hertha de rouwende stad weer iets om te juichen. Met een machtige vrije trap opende Marvin Plattenhardt de score, waarna ex-Feyenoorder Salomon Kalou de 2-0 produceerde. Door het puntverlies van TSG Hoffenheim klimt Hertha BSC inderdaad naar de derde plek.

TSG Hoffenheim - Werder Bremen 1-1

Hoffenheim, dit seizoen als enige nog ongeslagen in de Bundesliga, zou bij een overwinning oprukken naar de derde plek. De laatste elf wedstrijden tegen Werder leverden echter geen overwinning op, waardoor de thuissuporters er ondanks het grote verschil op de ranglijst wellicht niet gerust op waren. Toch mochten ze na 25 minuten juichen: clubtopscorer Sandro Wagner zorgde op aangeven van Kerem Demirbay voor de 1-0. Met negentien doelpunten is Wagner over het kalenderjaar 2016 de best presterende Duitse spits. Werder-keeper Jaroslav Drobny leverde vervolgens uitstekende reddingen af en vlak voor tijd kwamen de bezoekers zelfs langszij. Serge Gnabry bracht de meegereisde fans in extase.