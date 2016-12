‘Als die transfer plaatsvindt, is die persoon een volslagen idioot of corrupt’

Zaakwaarnemer Dimitri Seluk neemt nimmer een blad voor de mond als het gaat om Yaya Touré, maar heeft ook een uitgesproken mening over voetballers buiten zijn clientèle. De belangenbehartiger snapt niets van de geruchten over de belangstelling van Spartak Moskou voor Luiz Adriano. De werkgever van Quincy Promes wil volgens Corriere dello Sport de strijd aangaan met FC Porto en Sporting Portugal om de spits van AC Milan.

Luiz Adriano maakte medio 2015 voor acht miljoen euro de overstap van Shakhtar Donetsk naar Milan. In zijn eerste seizoen kwam de Braziliaan tot 26 wedstrijden en 4 goals; in de huidige jaargang mocht hij zesmaal invallen en kreeg Luiz Adriano één basisplek. Seluk gelooft niet dat 'zo'n domme transfer' kan plaatsvinden, doelend op een overstap naar Spartak. "Als het wel gebeurt, bewijst het meteen dat degene die daarover gaat een volslagen idioot is of corrupt is", stelt Seluk woensdag in gesprek met Championat.

Het is volgens de zaakwaarnemer 'geen wonder' dat Shakhtar acht miljoen euro ontving voor Luiz Adriano, terwijl de Oekraïense club spelers normaliter voor 'veertig miljoen euro verkoopt'. "Zijn enige onderscheidende kwaliteit is zijn snelheid. Aangezien Spartak graag dominant in balbezit wil zijn, is een transfer van Luiz Adriano weggegooid geld voor ze. Waarom zou Spartak miljoenen neertellen voor een speler die dit seizoen 120 minuten heeft gespeeld en geen enkel doelpunt of een assist achter zijn naam heeft?", vraagt Seluk zich hardop af.