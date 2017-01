Update: Vermeend doelwit van PSV sluit in zomer aan bij Werder Bremen

PSV lijkt een potentiële opvolger voor Jetro Willems te hebben gevonden. FotbollDirekt meldt namelijk dat de club uit Eindhoven net als Werder Bremen, Fiorentina en CSKA Moskou een formeel bod heeft uitgebracht op Ludwig Augustinsson, een 22-jarige linksachter van FC Kopenhagen.

De hoogte van de voorstellen zou variëren van 4,7 tot 5,7 miljoen euro, maar zaakwaarnemer Per Jönsson wil in gesprek met het medium niet bevestigen dat er biedingen voor zijn cliënt zijn verstuurd: “Ik ga nu niet speculeren, bedankt.” Augustinsson zou overigens ook belangstelling genieten van West Ham United, Anderlecht en Saint-Étienne.

Augustinsson, viervoudig international van Zweden, begon zijn loopbaan bij Bommapojkarna en kwam via IFK Göteborg in de winter van 2015 bij Kopenhagen terecht. De back speelde daar tot dusverre 71 wedstrijden en daarin kwam hij tot 4 doelpunten en 24 assists.

Update 30 januari 14.30 uur - Vermeend doelwit van PSV sluit in zomer aan bij Werder Bremen

Ludwig Augustinsson werd in september in verband gebracht met PSV, maar de linksback zal Jetro Willems niet opvolgen in Eindhoven. De 22-jarige Zweed heeft zich maandag namelijk verbonden aan Werder Bremen, waar hij vanaf de zomer aan de slag gaat. Augustinsson speelde tot dusverre 89 wedstrijden voor FC Kopenhagen.