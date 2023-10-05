Conference League
Besiktas
BJK
- Vincent Aboubakar (38', 52')
FT
2
3
Lugano
LUG
- Ignacio Aliseda (81')
- Shkelqim Vladi (86')
- Eric Bailly (89' ET)
R1-0FT2-3
Besiktas
BJK
Gebeurtenissen
Lugano
LUG
2:3Eric Bailly
Anto Grgic2:389'
2:2Shkelqim Vladi
Allan Arigoni2:286'
2:1Ignacio Aliseda
2:181'
2:0Vincent Aboubakar
2:052'
1:0Vincent Aboubakar
Rachid Ghezzal1:038'
Europa groep D
|Pos.
|Team
|P
|W
|G
|V
|DV
|DT
|+/-
|P
|Vorm
|1
|Club BruggeCLB
|6
|5
|1
|0
|15
|3
|+12
|16
|2
|Bodoe/GlimtB/G
|6
|3
|1
|2
|11
|8
|+3
|10
|3
|BesiktasBJK
|6
|1
|1
|4
|7
|14
|-7
|4
|4
|LuganoLUG
|6
|1
|1
|4
|6
|14
|-8
|4
Kwalificatie voor volgende fase
Statistieken
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist
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