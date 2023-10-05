Conference League
Besiktas crest
Besiktas
BJK
  • Vincent Aboubakar (38', 52')
FT
2
3
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Lugano
LUG
  • Ignacio Aliseda (81')
  • Shkelqim Vladi (86')
  • Eric Bailly (89' ET)
R1-0FT2-3
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Besiktas
BJK

Gebeurtenissen

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Lugano
LUG
2:3
Eric Bailly
Anto Grgic2:3
89'
2:2
Shkelqim Vladi
Allan Arigoni2:2
86'
2:1
Ignacio Aliseda
2:1
81'
2:0
Vincent Aboubakar
2:0
52'
1:0
Vincent Aboubakar
Rachid Ghezzal1:0
38'

Europa groep D

Pos.TeamPWGVDVDT+/-PVorm
1Club BruggeClub BruggeCLB6510153+1216
W
W
W
W
W
2Bodoe/GlimtBodoe/GlimtB/G6312118+310
V
W
W
W
V
3BesiktasBesiktasBJK6114714-74
W
V
V
V
V
4LuganoLuganoLUG6114614-84
V
V
V
V
W
Kwalificatie voor volgende fase

Reacties

Statistieken

Uitleg

Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist

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