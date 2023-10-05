Conference League
Ballkani crest
Ballkani
BAL
  • Almir Kryeziu (44')
  • Walid Hamidi (83')
FT
2
0
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Dinamo Zagreb
DZG
R1-0FT2-0
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Ballkani
BAL

Gebeurtenissen

Dinamo Zagreb crest
Dinamo Zagreb
DZG
Walid Hamidi
84'
2:0
Walid Hamidi
2:0
83'
Enea Kolici
81'
Mahir Emreli
80'
1:0
Almir Kryeziu
Qendrim Zyba1:0
44'

Europa groep C

Pos.TeamPWGVDVDT+/-PVorm
1Viktoria PlzenViktoria PlzenPLZ660091+818
W
W
W
W
W
2Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG6303105+59
W
W
V
V
V
3FC AstanaFC AstanaFCA6114413-94
V
V
G
W
V
4BallkaniBallkaniBAL611437-44
V
V
G
V
W
Kwalificatie voor volgende fase

Reacties

Statistieken

Uitleg

Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist

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