Conference League
Ballkani
BAL
- Almir Kryeziu (44')
- Walid Hamidi (83')
FT
2
0
R1-0FT2-0
Ballkani
BAL
Gebeurtenissen
Dinamo Zagreb
DZG
Walid Hamidi84'
2:0Walid Hamidi
2:083'
Enea Kolici81'
Mahir Emreli80'
1:0Almir Kryeziu
Qendrim Zyba1:044'
Europa groep C
|Pos.
|Team
|P
|W
|G
|V
|DV
|DT
|+/-
|P
|Vorm
|1
|Viktoria PlzenPLZ
|6
|6
|0
|0
|9
|1
|+8
|18
|2
|Dinamo ZagrebDZG
|6
|3
|0
|3
|10
|5
|+5
|9
|3
|FC AstanaFCA
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|4
|4
|BallkaniBAL
|6
|1
|1
|4
|3
|7
|-4
|4
Kwalificatie voor volgende fase
Statistieken
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist
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