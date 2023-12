AC Milan heeft het jaar zaterdag afgesloten met een zuinige overwinning. De manschappen van Stefano Pioli hadden in een weinig sprankelende wedstrijd tegen Sassuolo genoeg Lees verder

Lorenzo Lucca is aan een ijzersterk seizoen bezig bij Udinese. De 23-jarige spits was zondagmiddag trefzeker tegen Sassuolo (2-2) en staat daarmee of vijf Serie Lees verder