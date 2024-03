AS MonacoGelijkspelParis Saint-GermainTotaal aantal stemmen: 0

AS Monaco - Paris Saint-Germain

FC Rouen heeft voor een sensatie in het Franse bekertoernooi gezorgd. De nummer zeven van de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk, won na Lees verder

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van Lees verder