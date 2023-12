Kevin van Veen vertrekt woensdag voor onbepaalde tijd terug naar Schotland, zo laat FC Groningen weten via de officiële kanalen. De 32-jarige spits uit Eindhoven Lees verder

ADO Den Haag heeft zich woensdagavond geplaatst voor de laatste zestien in het TOTO KNVB Bekertoernooi. De ploeg van Darije Kalezic was in eigen huis Lees verder