De Keuken Kampioen Divisie is voor veel jonge talenten de ideale springplank richting de Eredivisie of een grote buitenlandse competitie. Ieder jaar brengt de kraamkamer Lees verder

FC Groningen heeft vrijdagavond eindelijk weer eens een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Trots van het Noorden was in eigen huis met Lees verder