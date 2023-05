Go Ahead Eagles heeft bovengemiddelde interesse in de diensten van Ruben van Bommel. Dat meldt Voetbal International donderdagavond. De club uit Deventer heeft zelfs al Lees verder

Mark van Bommel is dinsdagavond aandachtig toeschouwer in het Rat Verlegh Stadion. De trainer van Royal Antwerp kijkt bij de wedstrijd in de Keuken Kampioen Lees verder