Xabi Alonso kan Bayer Leverkusen vanaf volgende zomer wegens een clausule in zijn contract verlaten als Real Madrid, Liverpool of Bayern München zich voor hem Lees verder

Dinsdagavond keert Feyenoord eindelijk terug in de Champions League. In De Kuip neemt de regerend landskampioen het op tegen Celtic, dat in het afgelopen seizoen Lees verder