Mattijs Branderhorst verdedigt woensdagavond het doel van NEC in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De reservegoalie moest deze zomer plotseling plaatsmaken voor Jasper Cillessen en Lees verder

Ozan Kökçü denkt niet dat zijn broertje Orkun lang last gaat hebben van de commotie die is ontstaan na het weigeren van de One Love-aanvoerdersband, Lees verder