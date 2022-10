Mark Diemers, die in de etalage staat bij Feyenoord, kan een transfer maken naar FC Luzern. Dat meldt ESPN vrijdagmiddag. De middenvelder van Feyenoord mag Lees verder

1. FC Union Berlin is bezig aan een geweldig seizoen in de Bundesliga. De koploper was zondag op eigen veld namelijk ook te sterk voor Lees verder