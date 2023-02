Internazionale is tegen een nieuwe nederlaag in de Serie A aangelopen. De zwart-blauwe formatie uit Milaan ging op bezoek bij Bologna kopje onder door een fraai doelpunt van Riccardo Orsolini: 1-0. De assist op de winnende goal was bijzonder fraai en kwam van de voet van Jerdy Schouten, die een prima wedstrijd speelde.