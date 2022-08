Juventus is het nieuwe Serie A-seizoen prima begonnen. In eigen huis boekte het een probleemloze 3-0 overwinning op Sassuolo. De score werd geopend door Ángel Lees verder

AC Milan heeft zaterdagavond een zakelijke zege geboekt in de Serie A. In eigen huis was de ploeg van trainer Stefano Pioli te sterk voor Lees verder