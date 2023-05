Carlo Ancelotti kan woensdagavond in het LaLiga-duel met Rayo Vallecano toch niet beschikken over Vinícius Júnior. De aanvaller van Real Madrid zag zijn rode kaart Lees verder

De voetbalhistorie is er een waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel Lees verder