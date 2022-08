Kylian Mbappé denkt dat hij samen met Karim Benzema en Sadio Mané de belangrijkste kanshebber is voor de Ballon d'Or. De superster van Paris Saint-Germain Lees verder

Paris Saint-Germain heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt in de Ligue 1. In eigen huis was de ploeg van trainer Mauricio Pochettino veel te sterk Lees verder