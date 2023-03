Manchester City heeft zich dinsdagavond gemakkelijk voor de kwartfinale van de FA Cup geplaatst door met 0-3 te winnen van Bristol City. Phil Foden was Lees verder

Ruud Gullit kan zich niet vinden in de wekelijkse column van Willem van Hanegem in het Algemeen Dagblad, zo zei hij maandagavond te gast in Lees verder