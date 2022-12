Graeme Souness heeft geen goed woord over voor Emiliano Martínez. De Argentijnse sluitpost zorgde tijdens en na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk met Lees verder

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen Lees verder