Scott Parker is al na vier speelronden ontslagen als trainer van Bournemouth, meldt de club via de officiële kanalen. The Cherries verloren zaterdag met liefst Lees verder

In geen enkele poule in de Champions League is het zo spannend als in Groep D. Tottenham Hotspur, Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt en Olympique Marseille Lees verder