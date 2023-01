Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk hebben dinsdag een punt overgehouden aan hun confrontatie in de Eredivisie. Er vielen op Het Kasteel geen doelpunten (0-0), maar Lees verder

Rui Mendes is de komende tijd niet inzetbaar bij FC Emmen, zo meldt de Drentse club via de officiële kanalen. De 23-jarige Portugees is onderzocht Lees verder