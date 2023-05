In de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn vrijdagavond maar liefst drie duels tijdelijk stilgelegd nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Eerst ging Lees verder

Het seizoen 2022/23 is bijna ten einde in de Keuken Kampioen Divisie en dat betekent dat het tijd is om de Gouden Kampioensschilden uit te Lees verder