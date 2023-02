PEC Zwolle is maandagavond tegen puntenverlies aangelopen in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong Ajax kwam de koploper niet verder dan een 0-0. Lees verder

Adrie Poldervaart is ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt De Graafschap, zijn werkgever, donderdag via de officiéle kanalen. De verwachting is dat het dieptepunt van Lees verder