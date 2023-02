ADO Den Haag heeft vrijdagavond een zwaarbevochten zege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. In eigen huis werd NAC Breda met 2-1 verslagen. ADO leek in een zetel te zitten na treffers van Jordy Wehrmann en Tijs Velthuis (eigen goal), maar Odysseus Velanas bracht de spanning in het tweede bedrijf terug.