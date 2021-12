Kostas Lamprou heeft het boetekleed aangetrokken na zijn afgrijselijke blunder in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard (0-1). De doelman van PEC Zwolle ging na ruim Lees verder

Hans Kraay jr. adviseert Thijs Dallinga om in de winterstop bij Excelsior te blijven. De 21-jarige spits schoot in 19 wedstrijden in de Keuken Kampioen Lees verder