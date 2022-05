Torino - AS Roma

Napoli heeft de lastige uitwedstrijd tegen Torino in winst omgezet. i Partenopei hadden het niet makkelijk in Turijn en misten zelfs een penalty, maar namen Lees verder

Arne Slot heeft goede hoop dat Justin Bijlow op tijd hersteld is van zijn voetblessure om te starten in de Conference League-finale tegen AS Roma. Lees verder