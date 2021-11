Barcelona heeft zaterdag, twee dagen voor de presentatie van Xavi als nieuwe trainer, een zeker lijkende overwinning in LaLiga weggegeven. Na twee nederlagen en een puntendeling in de laatste drie competitieduels kwam het team van interim-trainer Sergi Barjuán niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Celta de Vigo, dat in de rust tegen een 0-3 achterstand (!) aankeek.