Paris Saint-Germain heeft zaterdag mede dankzij het eerste competitiedoelpunt van Lionel Messi de koppositie in de Ligue 1 verstevigd. Het team van trainer Mauricio Pochettino was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Nantes, al kwam de overwinning moeilijker tot stand dan de uitslag doet vermoeden.