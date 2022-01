Deyovaisio Zeefuik vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Blackburn Rovers. BILD en enkele media in Engeland maken melding van een aanstaande overgang van Lees verder

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen Lees verder