Na twee opeenvolgende remises in de Premier League weet Chelsea weer wat winnen is. The Blues boekten een 1-3 overwinning op Aston Villa. Romelu Lukaku speelde zijn eerste wedstrijd na een afwezigheid van drie officiële wedstrijden door een besmetting met het coronavirus en maakte de belangrijke 1-2; de andere twee treffers kwamen voort uit strafschoppen van Jorginho.