Liverpool heeft zaterdagavond met grote overtuiging afgerekend met Arsenal. De manschappen van Jürgen Klopp speelden met name na het openingsdoelpunt in de dertigste minuut als Lees verder

Steven Gerrard is zijn tijdperk bij Aston Villa met een overwinning gestart. De club uit Birmingham was zaterdag in het debuut van de oefenmeester met Lees verder