De Graafschap weet eindelijk weer wat winnen is. Na zes competitiewedstrijden zonder overwinning, wat leidde tot het ontslag van hoofdtrainer Reinier Robbemond, werd vrijdag enigszins Lees verder

Dick Lukkien is in beeld om bij Heracles Almelo aan de slag te gaan als hoofdtrainer, schrijft Voetbal International op basis van bronnen 'in het Lees verder