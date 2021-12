Sontje Hansen heeft een bewogen jaar achter de rug. In een openhartig gesprek met Ajax TV vertelt de negentienjarige aanvaller van Jong Ajax hoe een Lees verder

FC Emmen heeft maandagavond een ruime zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Dick Lukkien met 3-0 Lees verder