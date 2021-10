VVV-Venlo heeft zich zaterdag hersteld van de nederlaag een week geleden op bezoek bij Jong PSV. De ploeg van Jos Luhukay rekende in een Limburgse derby af met MVV Maastricht: 2-0. Voor de bezoekers zat er meer in, maar dan had Mitchy Ntelo de bal voor open doel niet op de lat moeten tikken.