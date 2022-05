Toon Gerbrands vindt dat Gertjan Verbeek meer lof toekomt dan hij krijgt. De afzwaaiende algemeen directeur van PSV stelde Verbeek in zijn vorige functie bij Lees verder

SC Cambuur is er voor de achtste keer op rij niet in geslaagd om een wedstrijd in de Eredivisie winnend af te sluiten. De Friezen Lees verder