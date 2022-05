Vitesse heeft de zesde plaats op de ranglijst van de Eredivisie weer terugveroverd van FC Utrecht. Op bezoek bij Go Ahead Eagles zegevierden de Arnhemmers Lees verder

Valentijn Driessen is niet te spreken over het gedrag van de hedendaagse voetbalsupporter. De chef voetbal van De Telegraaf heeft in zijn maandagse column geen Lees verder