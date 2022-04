Feyenoord heeft zondagmiddag een cruciale overwinning geboekt met het oog op het restant in de Eredivisie en de naderende halve finale in de Conference League tegen Olympique Marseille. De Rotterdammers leken tegen FC Utrecht lange tijd af te stevenen op een gelijkspel, totdat Luis Sinisterra in minuut 96 toesloeg: 2-1.